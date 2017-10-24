В Ленобласти женщина изгоняла бесов из бабушки 86 ударами ножа

В Ленобласти суд города Выборг признал невменяемой жительницу Рощино, которая в мае 2017 года «изгоняла бесов» из своей бабушки. Обряд экзорцизма женщина проводила ножом – пожилая родственница погибла от 86 ножевых ран.

Подсудимая, обвиняемая в убийстве собственной бабушки, в суде пояснила, что из пожилой родственницы она изгоняла бесов. В качестве инструмента для экзорцизма та выбрала нож и нанесла пенсионерке 86 ножевых ран. От ударов бабушка скончалась, а ее внучка отправилась под суд.

В итоге, суд постановил, что женщина в момент преступления находилась в неадекватном состоянии и не могла дать себе отчет о происходящем. Теперь ей предстоит 6 месяцев провести в психиатрическом стационаре, где врачи попытаются помочь женщине-экзорцисту справиться с психической проблемой.

Как утверждают соседи бабушки и внучки, между родственницами всегда были хорошие отношения. Пенсионерка нередко баловала женщину заботой, помогала ей деньгами. О том, почему во внучке внезапно пробудилась такая ярость – жители города предположить не смогли.