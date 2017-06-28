В Подмосковье в сугробе снега нашли труп новорожденной девочки

13 февраля в подмосковном городе Голицыно нашли труп новорожденного ребенка, помещенный в сугроб снега у одного из домов. Полиция установила, что матерью погибшей малышки является 32-летняя женщина из Брянской области, которая решила, что ее новорожденный ребенок умер во время родов.

Как стало известно, малышка родилась в квартире одного из домов. Мать ребенка, пребывая в постродовом шоковом состоянии, не смогла понять, жива ли новорожденная. Так как ребенок не подавал признаков жизни, женщина решила спрятать тело младенца в снегу, у дома возле путей.

Полиция проверит слова женщины и установит, действительно ли ребенок родился мертвым. По данным из СМИ, причиной для такого вывода женщины могло стать то, что младенцу попросту не удалили слизь из дыхательных путей. Из-за шокового состояния мать новорожденной не смогла адекватно оценить ситуацию и не обратилась к врачам.

Сейчас все обстоятельства проверяются. Труп ребенка отправили к экспертам, которые установят действительную причину смерти малышки. Детали и подробности не сообщаются.