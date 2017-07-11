В Алтайском крае мужчина открыл стрельбу по посетителям пивного бара

12 февраля в Алтайском крае 27-летний мужчина открыл по посетителям пивного бара, что в Барнауле на улице Малахова. Результатом его действий была госпитализация одного человека, еще один получил травму. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Главного управления МВД по Алтайскому краю сообщают о случае стрельбы из пистолета по мужчинам, которые отдыхали в пивном баре административного центра. Так, главным подозреваемым по преступлению проходит 27-летний мужчина, который является местным жителем города Барнаул. Очевидцы происходящего рассказали, какие обстоятельства предшествовали тому, что он открыл стрельбу.

Согласно версии свидетелей, в пивном баре Барнаула между тремя мужчинами вспыхнул конфликт. Решить его мирным путем никто не пытался – в ход почти сразу пошли кулаки. Все началось у барной стойки, позже драка переместилась на улицу. Очевидцы говорят, что двое боролись против одного, а он жестоко отвечал им тем же. В конце концов он достал из кармана травматический пистолет и открыл стрельбу. Оба его оппонента пострадали.