В Хабаровске мужчина убил собутыльницу из-за водки

В Хабаровске 50-летнего мужчину подозревают в убийстве 39-летней местной жительницы. Подозреваемый признал свою вину, во время застолья он убил свою собутыльницу, подозревая, что та могла украсть у него бутылку водки.

11 февраля мужчина и сожительница распивали напитки в своей комнате общежития, расположенного в Индустриальном районе Хабаровска. К ним присоединилась их знакомая, которая часто посещала пару с визитами. Во время застолья мужчина обнаружил пропажу одной бутылки спиртного напитка. Мужчина обвинил в этом свою гостью, что привело к конфликту.

В ходе ссоры пьяный мужчина не смог совладать с яростью и схватил нож. В итоге, гостья застолья получила два удара ножом по груди и животу. От травм жительница Хабаровска погибла на месте.

Мужчина уже признал свою вину и рассказал о том, как все происходило. Полиция установила, что ранее он уже получал судимость, тогда его обвинили в том, что тот нанес тяжкий вред здоровью человека. Сейчас полиция ведет уголовное дело и продолжает собирать все данные о случившемся.