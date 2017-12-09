В Пакистане арестованы злоумышленники, похищавшие спинномозговую жидкость

Четверо злоумышленников в Пакистане обманным путем похищали у местных жительниц спинномозговую жидкость. Позже полиции удалось уличить их и арестовать.

Полиция Пакистана сообщает о случае, в ходе которого у местных жительниц крали спинномозговую жидкость. Сдавать ее заставляли обманным путем, чтобы позже продать за большие деньги на черном рынке. Преступления зафиксированы в городе Хафизабад.

Подозреваемые действовали согласованно. Известно, что в бедных городах этой местности обычно очень мало либо совсем нет квалифицированных врачей. По этой причине они представлялись ими и говорили, что хотят провести среди местных жителей медицинское обследование на предмет серьезных заболеваний. Они просили сдать на анализ лишь кровь.

Некоторые местные жители соглашались на это, так как взамен им даже предлагали небольшую сумму денег. Так спинномозговая жидкость была похищена у 12 человек. Все раскрылось, когда одной девушке, которой уже была проведена люмбальная пункция, стало плохо. Ее отец пожаловался на псевдоврачей в полицию, которая и арестовала их.