В Подмосковье мужчина забил жену до смерти и погиб в ДТП при попытке сбежать

В Подмосковье мужчина разводным ключом до смерти забил свою жену, а при попытке скрыться скончался в результате ДТП. Правоохранительные органы проводят ряд экспертиз для установления обстоятельств происшествия.

11 февраля в местное управление полиции обратилась несовершеннолетняя гражданка с просьбой оказать ей помощь. По ее словам, отец сильно избил ее мать и теперь она находится в бессознательном состоянии. После того, как полицейские прибыли на место инцидента, женщина оказалась мертва, а причиной ее смерти, по предварительной информации, стали многочисленные ранения.

Как удалось установить следствию, между супругами произошла ссора, и вследствие, мужчина нанес несколько ударов по погибшей разводным ключом. После этого подозреваемый, работающий таксистом в поселке Молодежный Нано-Фоминского района Московской области, предпринял попытку скрыться на собственном автомобиле, однако погиб в результате ДТП.

На месте ДТП полицейскими были обнаружены орудия преступления, и сейчас назначены все необходимые экспертизы для установления истины по делу.