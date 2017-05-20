На Ямале пострадавший от масштабного пожара скончался в больнице

В городе Талко-Сале на Ямале случился пожар в многоквартирном деревянном доме, спасатели эвакуировали 40 человек. Один из пострадавших от пожара погиб в больнице, сообщили в МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как стало известно, на Ямале случился пожар, загорелся дом. Пожарные эвакуировали всех находящихся в опасности людей, двое получили травмы. Один из пострадавших, сообщили в МЧС по региону, погиб в больнице. Причины его смерти установят эксперты. У второго пострадавшего врачи диагностируют, по предварительным данным, ожоги.

О причинах пожара пока не известно, на борьбу с огнем направили 60 пожарных и 8 специальных машин. О возгорании стало известно в 14:42, в МЧС уже сообщали, что огонь удалось локализовать. Также стало известно, что дом, оказавшийся в эпицентре пожара, полностью сгорел. По словам пожарных, о возгорании сообщили слишком поздно, когда огонь уже успел охватить большую площадь. Детали и подробная информация о причинах пожара и размере ущерба будет известна после экспертной проверки, указали представители МЧС.