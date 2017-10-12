В Тольятти пьяная повариха ударила ножом гостя и продолжила петь песни

В Тольятти нетрезвая жительница, работающая поваром в одном из образовательных учреждений, ударила своего гостя ножом и продолжила веселиться – петь и распивать алкоголь. Мужчина, истекающий кровью, выполз из квартиры поварихи и был спасен прохожими.

Как стало известно, жители одного из домов в Тольятти, проходя мимо подъезда, увидели раненного человека. Тот истекал кровью и нуждался в помощи медиков. Свидетели происшествия вызвали полицию и врачей.

Прибывшая полиция опросила раненного и узнала, что его ранила женщина, к которой тот пришел в гости. Оказалось, что мужчина посетил свою знакомую, работавшую поваром в одном из местных учебных заведений. Пара товарищей распивала алкоголь, но застолье оборвалось спором.

В ходе конфликта нетрезвая женщина взяла кухонный нож и несколько раз ударила им своего гостя. После, она вернулась к развлечения – повариха вновь стала пить спиртное и распевать песни, за этим занятием ее и обнаружила полиция. Мужчина выполз из жилища, где обитает его обидчица, и смог привлечь к себе внимание людей. О состоянии раненного и о том, как полиция инкриминировала происшествие – не сообщается.