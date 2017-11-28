В Саратове пьяный таксист катал пешехода на крыше

В Саратове нетрезвый водитель такси возил молодого человека на крыше своей машины. Таксист чуть не сбил юношу, который смог избежать наезда и успел запрыгнуть на крышу, однако пьяный мужчина за рулем транспорта останавливаться не собирался.

Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, рассказали о случившемся. Позже и сам пешеход, проехавшийся на крыше авто, пояснил ситуацию. Таксист же, как установили в ГИБДД, был пьяным и свою вину признавать не спешил.

Как стало известно, водитель такси ехал на большой скорости и не собирался тормозить перед стоящим у дороги пешеходом. Молодой человек оценил ситуацию и решил избежать столкновения весьма необычным способом. Он запрыгнул на крышу авто, но сам водитель машины тормозить не спешил. Таксист несколько раз пытался резко тормозить, чтобы пешеход упал на землю, но тому удавалось держаться.

В итоге, таксист все же остановился, пешеход смог слезть. Прибывшие работники ГИБДД зафиксировали нетрезвое состояние водителя авто и собрали показания. В итоге, таксист лишился водительских прав и вернуться за руль своей машины сможет не скоро.