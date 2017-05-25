Московский суд признал банкротом «Когалымавиа»

Решением Московского Арбитражного суда авиакомпания «Когалымавиа» официально утверждена в статусе банкрота. Суд объявил о запуске процедуры конкурсного производства и назначил Александра Волчкова управлять данным процессом.

Свой последний рейс «Когалымавиа» совершила в октябре 2015 года, тогда самолет авиакомпании выполнил перевозку пассажиров по маршруту между Россией и Египтом. Теперь суд признал, что компания находится в статусе банкрота и нуждается в конкурсном производстве. По мнению суда, такие меры помогут «Когалымавиа» погасить долги и возобновить работу.

В течении следующих 6 месяцев авиакомпания «Когалымавиа» будет находиться под конкурсным производством, его руководством займется Александр Волчков. Отчет о ходе производства суд постановил предоставить до 7 августа 2018 года.

Как стало известно, авиакомпания «Когалымавиа» имеет в своем распоряжении 6 самолетов. Сейчас за компанией числятся долги и невыплаченные кредиты перед более 40 физическими и юридическими лицами. Среди них помимо топливных организаций указаны также аэропорты и авиакомпании.