В Якутии пройдет суд по делу водителя, по пьяни задавившего шестерых детей

В республике Саха пройдет суд по делу водителя, который по пьяни задавил шестерых детей на трассе «Борогон» в районе Усть-Алданска. Впоследствии один из них умер, другие пострадали. ДТП зафиксировано правоохранителями Якутии в октябре 2017 года.

Сотрудники Следственного управления по республике Саха сообщают об окончании расследования по делу о водителе, который по пьяни задавил шестерых детей. Его действия повлекли за собой смерть одного из них, из-за чего ему придется понести уголовное наказание в случае, если суд признает его вину. Мужчину обвиняют в вождении в нетрезвом виде, а также убийстве человека по неосторожности.

Инцидент произошел еще в октябре прошлого года. С тех пор правоохранители собирали улики, которые скоро предоставят в суде. Главным подозреваемым по-прежнему остается житель Усть-Алданского района, что в Якутии. Сообщается, что по пьяни он не смог объехать группу детей, которая шла по обочине дороги. Один из них был травмирован так сильно, что умер через несколько часов после госпитализации. Первое заседание по делу ожидается в ближайшем будущем.