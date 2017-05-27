В Алтайском крае мужчина погиб под колесами тяжелого КамАЗа

13 февраля в Алтайском крае мужчину сбил тяжелый КамАЗ. Аварию зафиксировали в городе Барнаул на улице Трактовой. Пострадавший умер, так и не дождавшись прибытия бригады медиков.

Сотрудники Главного управления МВД по Алтайскому краю сообщают о дорожно-транспортном происшествии, который зафиксирован 13 февраля в административном центре. Авария произошла по улице Трактовой. Когда по местному времени было около трех часов дня, водитель тяжелого КамАЗа не справился с управлением, сбив мужчину, который переходил дорогу. От сильного удара тот просто не мог выжить и скончался. Прибывшие сотрудники медицинского учреждения лишь констатировали смерть.

Теперь делом занимается Следственный комитет Барнаула. Подробностей о том, какие обстоятельства предшествовали ДТП, крайне мало. Личность мужчины, который трагически погиб, также пока неизвестна. На месте работают криминалисты, фиксируя все данные, которые позже пригодятся в расследовании. По факту смерти человека возбуждено уголовное дело.