Экс-чиновник ООН: Сотрудники ведомства совершили более 60 тысяч изнасилований

Экс-чиновник из ООН предоставил обширное досье, в котором он указал, что сотрудники действующего ведомства могут быть виновны в совершении более 60 тысяч изнасилований. Данные он подготовил специально для министра международного развития Великобритании.

Уже в который раз в СМИ появляются шокирующие новости о том, что сотрудники ООН, пользуясь служебным положением, безнаказанно осуществляют преступную деятельность, в том числе могут быть виновны в десятках тысяч случаев изнасилований. Примечательно однако, что даже после громких заявлений о чье-то вине из сотрудников, еще ни один из них не потерял свою работу, хотя таких случаев было довольно много.

Так, вышеупомянутое досье было предоставлено от имени Эндрю МакЛеода, который ранее занимал достаточно высокую должность в ООН. По его словам, после его ухода на своих должностях остались работать практически три с половиной тысячи педофилов, которые регулярно безнаказанно совершают изнасилования как взрослых женщин, так и детей. Также экс-чиновник ведомства отмечает, что такие сотрудники специально выезжают на участие в благотворительных программах, чтобы иметь близость с беззащитными гражданами разных стран по всему миру. Между тем, такие преступления тщательно скрываются вышестоящими лицами. Те, кто пытался обнародовать эти тайны, были уволены и больше не имеют желания говорить об этом.