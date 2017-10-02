В Башкирии полиция наградит свидетельницу похищения позже убитого человека

В Башкирии наградят женщину, которая 10 февраля стала свидетельницей похищения человека и помогла следствию. Жительница Стерлитамака опознала преступников и сообщила данные полиции.

Следственный комитет Башкортостана желает приставить к награде женщину, которая не осталась равнодушной к преступлению, которое было совершено против ее соседа. Свидетельница действа заметила, как мужчину выволокли из квартиры и бросили в багажник автомобиля. Позднее она сообщила в правоохранительные органы номер машины, который записала после увиденного.

Сообщается, что похищение произошло в отношении мужчины, жителя города Стерлитамак. На протяжении долгого времени у него были натянутые отношения с 25-летней экс-супругой. У нее уже были новые отношения, с помощью которых она и решила отомстить бывшему мужу. Новому сожителю она рассказала, что бывший муж побил ее и отобрал ее мобильный. После этого мужчина, желая отомстить за возлюбленную, вместе с ней приехал на квартиру к жертве, вывез его в СНТ «Мариинка», избил и задушил.

Внимательная свидетельница сказала, что видела рядом с автомобилем бывшую жену погибшего. По ее словам, она поощряла преступление, не пытаясь его остановить.