Банкир, притворившийся невменяемым и запытавший проституток до смерти, сядет пожизненно

Банкир из Великобритании, который летом 2014 года отдыхал в Бангкоке и до смерти запытал там двух проституток, все же сядет пожизненно. До этого он притворялся невменяемым, чтобы скостить себе срок, однако обмануть экспертов ему не удалось.

Западные СМИ сообщают о преступнике, которого осудили пожизненно за два убийства. Речь идет о преступлениях, которые были совершены летом 2014 года в Бангкоке. Известно, что первой его жертвой стала 23-летняя индонезийка Сумарти Нинши. После первой же встречи она согласилась поехать к нему на квартире, где они занялись сексом. Вначале не происходило ничего необычного, однако позже банкир стал использовать секс-игрушки. Используя их, он запытал проститутку до смерти. Когда она скончалась, он расчленил ее тело и спрятал. Немного позже он повторил действо с другой девушкой, 26-летней Муджиасих.

Когда британца поймали, он хотел притвориться невменяемым, чтобы ему скостили срок. Тем не менее, экспертиза показала обратное, поэтому ему присудили пожизненное. Более того, правоохранителям удалось доказать, что преступления он совершал, находясь под кайфом.