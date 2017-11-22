В Пхёнчхане латвийца задержали за кражу клюшек у хоккейной сборной Финляндии

11 февраля гражданина Латвии задержали в Пхёнчхане после кражи пяти хоккейных клюшек у олимпийской спортсменки из сборной Финляндии.

По информации агентства, ранее судимый латвиец 1990 года рождения приобрел билет на игру женского турнира по хоккею между игроками из США и Финляндии. Правоохранители подозревают, что мужчина тайком проник в комнату с экипировкой и похитил клюшки одной из финок.

Очевидцы заметили подозреваемого с чужим инвентарем и отправили сигнал в полицию. Заместитель начальника Госполиции Латвии Артис Велшс заявил, что в настоящее время мужчину отпустили на свободу до 26 февраля, оформив подписку о невыезде. Офицер безопасности отметил, что подозреваемый не носил распознавательные знаки и находился в нетрезвом состоянии. Южную Корею он посетили в целях работы.