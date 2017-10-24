СК выдвинул окончательное обвинение напавшему на журналистку Фельгенгауэр

Следственный комитет России выдвинул окончательное обвинение в адрес Бориса Грица, подозреваемого в вооруженном нападении на Татьяну Фельгенгауэр, журналистку. Так СМИ заявил Сергей Бадамшин, правозащитник пострадавшей.

По словам юриста, следователи уже составили окончательную редакцию обвинительного документа и предоставили его обвиняемому. Сам Сергей Бадамшин пока не получил извещения об окончании следственных мероприятий.

Предполагается, что Борис Гриц ранил сотрудницу радиостанции "Эхо Москвы" в конце октября прошлого года. Он проник в здание редакции нанес Татьяне Фельгенгауэр удар в шею. Во процессе допроса подозреваемый частично сознался в содеянном и отметил, что не имел желания убить жертву.