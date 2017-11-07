В Ростове в подземном гараже нашли мертвую пенсионерку

В подземном гараже в Ростове нашли труп пенсионерки. Отмечалось, что погибшая лежала на кровати в хорошо оборудованной комнате, а ней была надета шуба.

Как стало известно, в ночь на 12 февраля в подземном гаражном кооперативе по Таганрогской улице нашли труп женщины в шубе. Было установлено, что погибшая является жительницей Ростова, на вид ей около 55 лет. Отмечается, что погибшая женщина лежала на кровати в комнате, довольно прилично обустроенной.

В настоящий момент истинные причины смерти пенсионерки остаются неизвестными, это будут выяснять судмедэксперты. Правоохранители устанавливают личность погибшей и разыскивают ее родственников, чтобы сообщить о произошедшем.