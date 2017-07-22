В Великобритании 20-летняя студентка погибла в давке при входе в ночной клуб

8 февраля в Великобритании 20-летняя студентка погибла во время давки, возникшей при входе в ночной клуб. Об этом уведомляют британские СМИ.

Проживающая в городе Дарем Оливия Берт решила в четверг вечером посетить ночной клуб Missoula. В тот вечер заведение анонсировало скидку на алкогольные напитки в размере 50%. Столь щедрое предложение вызвало большой спрос среди молодых горожан. В итоге накануне открытия перед входом в клуб образовалась очередь примерно из шести сотен человек. Залы не могли вместить такое количество человек, что вызвало настоящую конкурентную борьбу.

Девушка стояла среди прочих желающих в тот момент, когда Missoula открыло свои двери для посетителей. Поток людей стремительно направился внутрь и зажал Оливию Берт между прутьями ограды. Многие энтузиасты в погоне за дешевой выпивкой наступали на голову британки, которая от полученных травм вскоре потеряла сознание. Небезразличный молодой человек попытался остановить кровь своей рубашкой, а служба охраны вызвала бригаду "скорой помощи". Но прибывшие медики диагностировали смерть пострадавшей за пять минут до полуночи. Ситуацию расследует полиция.