В Кузбассе сожители морили голодом и сажали на цепь приемных детей

В Кузбассе суд вынес обвинительный приговор в отношении 51-летней женщины и 53-летнего сожителя за издевательство над приемными детьми. Отмечается, что сожители морили приемных дочерей голодом, избивали, наказывали и даже сажали на цепь.

Как стало известно, в Новокузнецком районе женщина стала опекуном двух девочек из детского дома. Вместе с приемными дочерьми и самой опекуншей в доме проживал еще и ее сожитель. Первый год родители нормально относились к девочкам, однако затем их жизнь превратилась в ад.

Их стали наказывать за малейшую провинность, отправлять раздетыми на улицу в мороз, избивать, морить голодом и даже сажать на цепь. Цепь вешали таким образом, чтобы один ее конец закреплялся на шее девочек, а второй - за ножку шкафа. Обо всех издевательствах пострадавшие дети рассказали школьным учителям, а те уже обратились в органы опеки.

В ходе следствия подозреваемые отрицали свою вину, утверждая, что синяки у детей появились после того, как они подрались между собой. Все же их вину удалось заказать, материалы дела передали в суд, который постановил лишить сожителя опекунши свободы на три года и семь месяцев, а ее саму - на три года. Отбывать наказание за издевательство над приемными детьми они будут условно.