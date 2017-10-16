СК подозревает директора подмосковного центра реабилитации в смерти Марьянова

Директора подмосковного центра реабилитации "Феникс", где проходил лечение покойный Дмитрий Марьянов, подозревают в смерти актера. Об этом 12 февраля уведомила Ольга Врадий, представитель СУ СК по Московской области.

По словам источника, сотрудники ведомства проводили расследование в связи с уходом из жизни Дмитрия Марьянова и предполагали причинение гибели по неосторожности. В процессе правоохранители обнаружили основания для возбуждения ещё одного дела - за оказание услуг в области медицины без наличия разрешающей лицензии. Женщина, которая исполняет обязанности руководителя учреждения, сейчас находится под подозрением.

По информации Следственного комитета, в октябре 2017 года Дмитрий Марьянов проходил в "Фениксе" курс реабилитации. В центре знаменитости делали внутримышечные инъекции медикаментов, не проведя предварительной диагностики. Установлено, что эти препараты должны выписываться исключительно лечащими врачами при отсутствии противопоказаний. Когда же Дмитрий Марьянов пожаловался на ухудшения самочувствия, работники организации не поспешили вызвать бригаду "скорой помощи".