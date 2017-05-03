В Мурманске неизвестные злоумышленники разгромили приют для животных

Ночью 12 февраля в Мурманске неизвестные злоумышленники проникли в помещение городского приюта для животных и разгромили его. Об этом местным СМИ рассказала Оксана Анчищина, руководитель учреждения.

Погромщики открыли вольеры более 220 животных, большинство из которых остались в пределах территории предприятия. 30 собак воспользовались возможностью и убежали. В настоящий момент около половины из возвращены под наблюдение усилиями горожан и службой отлова. Настоящей трагедией Оксана Анчишина называет смерть двух небольших псов, которых убили особи покрупнее. Сотрудники приложили много усилий, чтобы восстановить их здоровье и расположить к себе.

Кроме того, преступники разбили 16 окон, разворотили медицинский кабинет, разбили дорогую лампу для операций, сломали предметы мебели, опрокинули шкафы с лекарствами.