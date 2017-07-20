В Москве скончался 43-летний актер Дмитрий Соловьев, ставший известным после фильма "Дом под звездным небом". Так 12 февраля объявила пресс-служба российского Союза кинематографистов на своём сайте.

В некрологе сказано, что Дмитрий Соловьев был членом вышеупомянутой организации, актером, художником, продюсером и дизайн-директором Международного фестиваля "Дух огня", где дебютанты в области кинематографа демонстрировали свои работы.

Источники среди близких отца покойного Сергея Соловьева сообщили о том, что знаменитость ушла из жизни в понедельник утром по неизвестным причинам. Прощальную церемонию проведут в среду в столичном храме Иоанна Богослова. Супруга погибшего Татьяна Друбич подтвердила факт смерти.

Дмитрий Соловьев запомнился зрителям, как исполнитель главного образа в картине "Нежный возраст", снятой под руководством Сергея Соловьева. Незадолго до гибели культурный деятель успел исполнить обязанности продюсера на съёмках фильма "Ке-ды".