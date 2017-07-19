В Саудовской Аравии 20-летняя девушка тайно выкладывала в Сеть своё порно

В Саудовской Аравии 20-летнюю девушку из города Джидда привлекают к ответственности за тайную публикацию своего порно в Сети. Об этом пишет местное издание Okaz со ссылкой на правоохранительные органы.

Полицейские наткнулись в сети аккаунт, владелица которого выкладывала на страницу материалы с алкогольными напитками и порнографическими сценами. Они пришли к выводу, что такое поведение нужно квалифицировать, как нарушение норм морали и пренебрежение исламскими ценностями. Во время расследования специалисты установили, что учетная запись от имени Ламии создана молодой жительницей округа Мекка. Её арестовали и допросили. Подозреваемая призналась, что самостоятельно вела страницу и размещала там аморальные фотографии и видеоролики.

Теперь ситуация перешла под юрисдикцию региональной прокуратуры. Государственные обвинители продолжат расследовать обстоятельства и определят степень вины. Обвиняемую могут приговорить к пяти года тюрьмы и штрафу, сумма которого в переводе на рубли составляет примерно 46 миллионов. СМИ отмечает, что родственники не были осведомлены о деятельности девушки в социальной сети.