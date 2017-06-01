В Воронежской области курянин пытался изнасиловать пенсионерку

Правоохранители Воронежской области сообщают о курянине, который неоднократно пытался изнасиловать беззащитную пенсионерку. В течение прошлого года он регулярно забирался к ней в дом и совершал против нее действия сексуального характера.

Накануне прошло последнее заседание суда в отношении дела об уроженце Курской области, проживавшем в Воронежской области. Против него был вынесен обвинительный приговор. В соответствии с законом он назван преступником. За неоднократные насильственные противозаконные действия в отношении знакомой пенсионерки он осужден и последующие пять лет проведет в колонии строгого режима.

Известно, что на протяжении прошлого года он приставал к пенсионерке, без разрешения забираясь в ее дом. 39-летний курянин совершал в ее отношении действия сексуального характера и даже пытался изнасиловать. Сама пожилая женщина рассказывать о происходящем правоохранителям боялась, так как переживала, что мужчина может ей отомстить еще серьезнее.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало о случае изнасилования, в котором обвинили школьника. Примечательно, что мальчик был болен ВИЧ, а девочка была несовершеннолетней.