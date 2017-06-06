Два пилота скончались после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области

12 февраля в Томской области после жесткой посадки скончались два пилота санитарного вертолета Ми-8. Такую информацию обнародовали представители областного управления МЧС.

Транспортное средство приземлилось в 42 километрах к юго-востоку от населенного пункта Александровское, расположенного в Александровском районе. Известно, что внутри летели три члена экипажа, доктор, сотрудник полиции и пациентка. Маршрут пролегал в город Стрежневой из метеорологической станции Прохоркино.

Выживших после авиакатастрофы поместили в городскую больницу Стрежневого. Следственный комитет на транспорте Западно-сибирского СУ инициировал уголовное дело. Специалисты предполагают, что причиной аварии и жертв стало нарушение правил безопасного управления воздушными средствами.