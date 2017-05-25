В Кургане по супермаркету разгуливал «Ганнибал Лектер», ранее покусавший подругу

В социальной сети «Вконтакте» разгорелись жаркие споры о том, что может делать Анатолий Ежков, более известный под псевдонимом «Ганнибал Лектер», в супермаркете, ведь ранее он был заключен из-за того, что чуть не откусил подруге уши и нос. В «Метрополисе» его увидела местная жительница.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» обсуждают предположение жительницы города Курган о том, что опасный преступник Анатолий Ежков оказался на свободе и спокойно живет, ни в чем себе не отказывая. В частности, якобы его заметили в местном супермаркете «Метрополис». По крайней мере, такую историю рассказала курганка. По ее словам, сначала она увидела мужчину с очень знакомым лицом в магазине и какое-то время не могла понять, откуда может его знать. Позже она вспомнила, что тот мужчина отличается поразительным сходством с «Ганнибалом Лектером». Ей было известно, что его осудили, и сейчас он должен находиться в СИЗО. Так как она увидела его на свободе, то разнервничалась, и выразила свои переживания в соцсети.

Между тем, в полиции опровергли ее версию, заверив общественность, что преступник под псевдонимом «Ганнибал Лектер» находится в заключении за что, что чуть ли не откусил подруге уши и нос зубами.