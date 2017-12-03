Из-за минирования аэропорта «Платов» эвакуировали людей

Сегодня, 12 февраля, в аэропорту «Платов» проходила срочная эвакуация людей. Сотрудники сообщили, что в аэропорту произошло минирование, из-за чего несколько рейсов задержали, а в помещении царила паника. О происшествии сообщил один из очевидцев в соцсети «Вконтакте».

Стало известно, что сегодня в аэропорту «Платов» проходила эвакуация людей. Точная причина этого оставалась неизвестной. Людям, которых экстренно выводили на улицу, сообщили, что здание аэропорта заминировано. Один из присутствующих там позже описал ситуацию, которая происходила после такого объявления. По его словам, люди паниковали и пытались быстрее покинуть помещение. Из-за этого создалась толкучка, посетители аэропорта суетились. По предварительной информации, в ходе этого никто не пострадал.

На какое-то время работа аэропорта «Платов» застопорилась, однако позже все вернулось в прежнее функционирование. Людям также позволили войти обратно. Как стало ясно позже, на самом деле угрозы о минировании не поступало, однако же произошедшее было учебной тревогой. Она проводилась под контролем сотрудников правоохранительных органов.