Возгорание в перинатальном центре Амурской области могло произойти по двум причинам

Специалисты Главного управления МЧС по Амурской области сообщают, что пожар в перинатальном центре Благовещенска мог быть спровоцирован двумя причинами. По их словам, это могло быть либо курение кого-то из сотрудников, либо самовоспламенение горючих отходов.

Сотрудники Главного управления МЧС по Амурской области продолжают выяснять причины возникновения пожара в одном из перинатальных центров Благовещенска. Они уже выдвинули несколько версий по этому поводу, однако пока не останавливают своего расследования. Известно, что пожар возник в подвальных помещениях. Возможно, он возник из-за неосторожного обращения с пламенем. Так, оно могло перекинуться на систему отопления центра от мусора, который горел не очень далеко. Кроме того, сотрудники МЧС рассматривают версию, что кто-то из персонала мог курить в подвале клиники и бросил горящий окурок. Искра от него могла перейти на картонные коробки, которые находились рядом.

Возгорание в перинатальном центре Благовещенска произошло вчера. Из-за него сотрудникам экстренной службы пришлось эвакуировать 123 женщин, а также 73 младенца. Позже их вернули обратно, когда дым выветрился из здания. В это время женщины и дети находились в другом крыле здания центра.