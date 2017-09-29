В Симферополе задержали подозреваемого в шпионаже гражданина Украины

11 февраля в Симферополе силами ФСБ был задержан гражданин Украины, которого подозревают в шпионской деятельности. Так объявили в Центре общественных связей ведомства.

Федеральная служба безопасности обратила внимание на некоего Давыденко Константина Александровича. По данным спецслужбы, он умышленно добывал информацию, являющуюся государственной тайной, и доставлял её представителям украинских властей.

Согласно сообщению, задержанный, вероятно, собирал сведения о работе различных частей и структур российской национальной гвардии. Кроме того, предполагается, что подозреваемый исследовал информацию о работниках ФСБ. Передача этих данных зарубежным службам грозила ущербом безопасности Российской Федерации. В связи с установленными фактами шпионажа, следователи ФСБ завели против Константина Давыденко уголовное дело.