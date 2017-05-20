В Москве безработный до смерти забил мужчину табуретом

В Москве мужчину до смерти забили табуретом во время пьяной ссоры. Об этом в полиции сообщил брат погибшего, который и обнаружил его труп.

Как стало известно, 10 февраля 47-летний мужчина в компании знакомого распивал спиртные напитки у себя дома, в квартире по улице Плющиха. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт и знакомый набросился на хозяина квартиры. Он избивал его всем, что попадало под руку, в том числе и табуретом. У погибшего на теле обнаружили множественные ссадины и кровоподтеки, также нашлась рана на голове, травма груди и сломанные ребра.

На следующий день правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого убийцы. Им оказался безработный 33-летний житель Тверской области. По факту произошедшего убийства возбудили уголовное дело, ведется следствие.