В Ульяновске мужчина по ошибке переломал ребра незнакомцу

В Ульяновске мужчина переломал ребра незнакомцу за оскорбление, которого не было. Позднее он признался, что сделал это по ошибке, однако суд все же приговорил его к трем годам лишения свободы.

Как стало известно, 4 сентября 2017 года в квартиру к мужчине по улице Краснопролетарской залетел незнакомец и стал избивать. Оказалось, что злоумышленник подумал, что потерпевший его оскорбил, потому принялся наносить ему удары руками и ногами по всему телу. Позднее выяснилось, что никакого оскорбления не было, а потерпевший и вовсе видел нападавшего в первый раз.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали переломы ребер. Нападавшего отправили в полицию и в ходе дальнейшего расследования материалы его дела попали в суд. Суд приговорил изолировать обвиняемого от общества на три года в колонию.