В Италии пожилой мужчина скрывал в бочках 41 млн фальшивых евро

В Италии пожилой мужчина из населенного пункта Торре-дель-Греко вблизи Неаполя скрывал в бочках 41 миллион фальшивых евро. Об этом написали в издании Rainews.

Сотрудники полиции проводили дома у итальянца санкционированный обыск. В ходе процесса они обратили внимание на хозяйственное здание, внутри которого разместились несколько плотно закупоренных бочек из пластика. Открыв ёмкости, правоохранители нашли 90 пакетов с подделанными купюрами достоинством 50 и 100 евро.

При более тщательном исследовании представители закона наткнулись на три клише, предназначенных для изготовления бумажек в 50 евро и порядка 20 листов с напечатанными оттисками. Предположительного фальшивомонетчика задержали на месте и поместили в тюрьму, расположенную в Поджиореале. Предметы незаконной деятельности полицейские конфисковали.