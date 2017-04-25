В Тюменской области собаки в приюте поедают друг друга от голода. Фотографии таких случаев опубликовали в сети. На них видно, как собаки крупных пород едят плоть представителей более мелких. Инцидент зафиксирован на базе «Пес и кот» на улице Луговая в Тобольске.

Пользователи сети бурно обсуждают фотографии, которые были сделаны в приюте для содержания собак в городе Тобольск, что в Тюменской области. Исходя из них, можно сделать вывод, что собак плохо кормят, а так как они голодуют, то набрасываются друг на друга. Как по законам дикой природы, выживают сильнейшие, и опубликованные снимки тому доказательство.

Страшные кадры фиксируют, как в приюте Тобольска собаки более крупных пород поедают представителей более мелких. Также «в расход» идут щенки, то есть погибают те, кто не может за себя постоять перед большими агрессивными животными. Известно, что база, на которой все это происходит, принадлежит организации «Пес и кот», которая в теории занимается защитой животных.

Местные СМИ уже попросили сотрудников приюта прокомментировать происходящее, на что они согласились. Так, по их словам, виноваты в происходящем сами жители Тобольска, так называемые «добрые люди», которые подбрасывают щенков. В большинстве случаев они или замерзают под воротами, так как остаются незамеченными, либо же погибают в пастях агрессивных собак.