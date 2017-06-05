В Орле 21-летняя девушка убила парня и расчленила тело

В Орле 21-летняя девушка расчленила тело 24-летнего парня. Труп нашли в воскресенье, 11 февраля, в квартире одной из многоэтажек на улице Бурова Орла. Сотрудники Следственного комитета по Орловской области возбудили уголовное дело по факту преступления.

Сотрудники Главного управления МВД по Орловской области сообщают о случае, в ходе которого молодая девушка убила парня и расчленила его тело. Инцидент зафиксирован в административном центре. Как сообщается, подозреваемая была знакома с жертвой, сейчас все улики играют против нее.

Убийство произошло в квартире одной из многоэтажек на улице Бурова Орла. Пока что известно крайне мало об обстоятельствах, которые предшествовали преступлению. Правоохранители возбудили дело после того, как нашли труп. Он был разделан на части и спрятан в квартире. Подозрения пали на 21 летнюю девушку, которая была знакома с убитым. В ходе расследования стало ясно, что она может быть причастна к преступлению. Между тем, проверки по делу продолжаются, окончательное решение будет известно после того, как его рассмотрят в суде.