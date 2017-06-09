Сомалиец изнасиловал школьницу, заявив, что "белые не могут быть девственницами"

Уроженец Сомали зверски изнасиловал школьницу в Кингстон-апон-Халле приговаривая при этом, что "белые не должны быть девственницами". За это ему предстоит провести в тюрьме 11 лет.

Как стало известно, 33-летний сомалиец давно заприметил свою жертву и отслеживал ее путь от самой школы. Вооружившись остро заточенной палкой, он поджидал девочку у порога ее дома. Под угрозой смерти сомалиец заставил девочку подняться в спальню , и лечь на кровати на живот, так как, по его словам, он не хочет видеть лица школьницы во время секса.

Девочка кричала, что она девственниц и просила прекратить издевательство, однако мужчина заявил, что "белые не могут быть девственницами" и изнасиловал ее.

После изнасилования он дал своей жертве новую майку и заявил, что убьет ее, если она расскажет о произошедшем. Уходя, он добавил, что школьница понравилась бы всем на его родине.

Правоохранителям удалось задержать насильника, однако он опровергал все обвинения. Суд ему не поверил и приговорил к 11 годам лишения свободы без права на апелляцию.