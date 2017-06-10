В Кемерово 10-летний школьник ранил сверстника ножницами

9 февраля в Кемерово 10-летний школьник ранил ножницами сверстника, учащегося в параллельном классе. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию примерно в 19:00 поступило уведомление от медицинского персонала, которое оказало помощь травмированному мальчику. Сотрудники ведомства отправились к месту вероятного инцидента для проведения проверки.

В ходе исследования обстоятельств, специалисты пришли к выводу, что двое четвероклассников нашли на улице ножницы и начали ими играться. Во время процесса один них по неосторожности нанес товарищу повреждение шеи. Пострадавший оперативно обратился в медицинское учреждение с резаной раной, которую медики своевременно обработали. Сейчас жизнь и здоровье пациента находятся вне угрозы.

Местные СМИ приводят словам матери раненного. Женщина обратила внимание, что отец виновного ученика занимает высокую должность в правоохранительных органах.