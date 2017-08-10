В Великобритании аэропорт Лондон-Сити закрыли из-за бомбы эпохи Второй мировой войны

11 февраля власти закрыли британский аэропорт Лондон-Сити из-за найденной в речной воде бомбы эпохи Второй мировой войны. Так объявила пресс-служба столичной полиции.

Взрывоопасный объект обнаружили рабочие, которые занимались техническими работами в Темзе рядом со взлетно-посадочной полосой, единственной в аэропорту. Вечером того же дня полицейские эксперты и военнослужащие Королевского флота установили 214-метровую запретную зону для безопасности местного населения и приняли меры для обезвреживания снаряда.

Представители правоохранительного ведомства сообщает, что в настоящий момент Лондон-сити приостановил свою деятельность. Срок действия вынужденных мер неизвестен. В пресс-службе отметили, что во время военных действий Лондон неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны немецких самолетов.