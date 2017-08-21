На Ямале во время заготовки дров под деревом погиб 3-летний ребенок

11 февраля в 3-летний ребенок скончался под деревом, которое рухнуло в процессе заготовки дров в Ямало-Ненецком АО. Об этом уведомили в региональном СУ СК.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Яр-Салинском совхозе в пределах 19-й бригады оленеводов. Древесный ствол упал маленького мальчика и нанес пострадавшему смертельную черепно-мозговую травму. В опасной зоне погибший оказался, придя вместе с родственником.

Представители следственной группы из города Надым начали проверять обстоятельства гибели малолетнего россиянина на месте происшествия. Они уже завели дело по факту причинения смерти из-за неосторожности, ответственность за которое регламентирует 1 часть 109 статьи Уголовного кодекса.