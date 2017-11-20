В Мурманске женщина зверски избила мужа кастрюлей по голове

Жительница Мурманска зверски избила своего супруга по голове кастрюлей. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, а в отношении нападавшей возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, в Мурманске между супругами произошел скандал на бытовой почве. Изначально они перебрасывались обидными словами, а затем жена схватила кастрюлю и несколько раз ударила ею мужа по голове. В результате произошедшего у мужчины диагностировали тяжелые травмы головы, его в экстренном порядке доставили в больницу.

36-летнюю женщину задержали полицейские и она сама призналась в совершенном нападении. Отмечается, что жительница Мурманска уже несла ответственность за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении женщины под стражу.