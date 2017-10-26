В Перми водитель заставил школьников толкать сломанный автобус «Дети»

На сервисе YouTube появилось видео, которое возмутило многих жителей Перми. Так, на нем запечатлено, как школьники пытаются толкать сломанный автобус с надписью «Дети». Это произошло в районе «Гознака».

Жители города Пермь возмущены поведением водителя школьного автобуса, который заставил детей толкать ветхий автобус перед собой. О происшествии стало известно, когда в сети появилось видео, на котором оно наглядно запечатлено. Так, исходя из ролика становится понятно, что, находясь в пути, школьный автобус сломался, и в это время в нем находились дети. Вместо того, чтобы вызвать специальную службу, водитель автобуса заставил школьников толкать его. Сам он тоже подключился к работе.

Недовольные пользователи сети пишут, что водителю не стоило так поступать, ведь родители школьников могли бы быть против такого обращения с их детьми. Другие же отметили, что пора уже заменить устаревшие КАвЗы на более новый транспорт, так как они, по словам пользователей, начинают гнить еще в стенах завода.