Подозреваемому в терроризме рецидивисту удалось устроиться в лондонский аэропорт

Рецидивист Мохамед Абдулахи Мохамуд, подозреваемый по делу о терроризме, сумел устроиться на работу в лондонский аэропорт Хитроу. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

В начале текущего месяца бывший заключенный прошел проверку безопасности и занял вакансию носильщика в лаундж-зоне первого класса. На этой должности он трудился пять дней. Во время работы он находился вблизи самолета, сфотографировал его на камеру и опубликовал снимки в соцсети.

Недавно руководство международного аэропорта выяснили, что новый 31-летний носильщик находится в списке предполагаемых террористов, имеет 17 псевдонимов и обвинения в различных преступлениях, таких как грабеж, отмывание незаконных средств и угрозы убийства. Представители службы безопасности рассказали журналистам, что изучение биографии требует времени, из-за чего потенциальный преступник был определен с запозданием. Они подчеркнули, что Мохамед Абдулахи Мохамуд обладал лишь временным пропуском и постоянно проходил процедуру обыска. Во время нахождения в хорошо контролируемой зоне его всегда сопровождала служба безопасности. Эти меры позволили избежать нарушения закона со стороны организации.