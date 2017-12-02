В Перми мужчина отрубил голову собаке жены и напал с ножом на незнакомца

В Перми пьяный мужчина решил показать супруге, кто в семье главный, отрубил голову ее собаке и напал с ножом на незнакомца, который сидел во дворе дома. Пострадавшего доставили в больницу, где врачам удалось его спасти, а агрессивный мужчина отправится в тюрьму.

Как стало известно, в октябре 2017 года мужчина житель Перми пришел домой в состоянии алкогольного опьянения после застолья с друзьями. Жена тут же принялась читать ему нотации, что только разозлило пьяного мужа. Он схватил топор и нож, решив доказать жене, что является главным в семье. Неадекватный супруг взял собаку жены и прямо на глазах у нее отрубил ей голову.

Затем вместе с трупом собаки и женой отправился на улицу, где сорвал злость на случайном прохожем. Он набросился на незнакомца, который сидел во дворе, и нанес ему около трех глубоких ударов ножом. После этого он сам вызвал полицию и скорую, признавшись в содеянном.

Пострадавшего доставили в больницу, где медикам удалось его спасти. Мужчина же отправился в полицию. Выяснилось, что большую часть своей жизни пермяк провел в тюрьме, куда вновь и попал. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы за нападение на человека, а убийство собаки так и осталось безнаказанным.