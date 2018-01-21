В США школьник с ВИЧ изнасиловал 14-летнюю девочку

В США школьник с ВИЧ из штата Флорида вместе с товарищами изнасиловал девочку 14-ти лет. Об этом пишет издание Dailystar.

Пострадавшая утверждает, что трое юношей трижды блокировали её в туалетной комнате и насильно склоняли к сексу. Выяснилось, что один из насильников является ВИЧ-инфицированным.

Родители изнасилованного подростка, шокированные от полученной информации, обратились к правоохранителям. Сейчас с жертвой работают психологи, которые помогают ей смягчить последствия психологической травмы. Американке также предстоит спустя время пройти медицинское тестирование и узнать, заразилась ли она вирусом иммунного дефицита.

Руководство школы считает, что нужно отстранить от обучения и молодых людей и девушку. По их сведениям, из туалета не было слышно следов борьбы, что может свидетельствовать о добровольности совокупления. Полицейские расследуют обстоятельства инцидента с целью установить истину.