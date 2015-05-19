Арестованная в США россиянка рассказала об избиении в камере

Уроженка России Виктория Насырова, которую арестовали в США, рассказала, что её серьёзно избили соседке по камере. Об этом написали в американском издании New York Daily News.

Россиянка утверждает, что 3 января в тюрьме, расположенной на острове Райкерс в Нью-Йорке, её атаковали сокамерницы и много раз ударили по голове. По словам пострадавшей, из-за полученных травм она потеряла зрение. По словам Виктории Насыровой, офицер-тюремщик видела откровенное избиение в камере, однако не воспрепятствовала совершению насилия. По информации газеты, расследованием происшествия занимается прокуратура Бронкса.

Нью-йоркские полицейские задержали Викторию Насырову весной 2017 года по подозрению во многих преступлениях. Правоохранители предполагают, что задержанная знакомилась с русскоязычными горожанами в соцсетях, а затем грабила их, предварительно опоив наркотиками. Также её обвиняют в покушении на убийство женщины с целью завладеть документами. В Российской Федерации Виктория Насырова также находится в розыске и подозревается в убийстве.