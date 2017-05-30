СМИ назвали предварительную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

СМИ распространили информацию о том, что предварительной причиной крушения пассажирского лайнера Ан-148 послужил отказ двигателя с последующим его взрывом. В Минтрансе также отметили, что рассматриваются различные возможные причины авиакатастрофы.

Как стало известно, сегодня в Подмосковье рухнул пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Отмечается, что в результате авиакатастрофы выжить так никому и не удалось. В Минтрансе рассматриваются разнообразные возможные причины крушения, вплоть до человеческого фактора и сложных погодных условий.

В настоящий момент средства массовой информации распространяют сообщения о том, что предварительной причиной взрыва считается отказ одного из двигателей и его последующий взрыв.

Напомним, что воздушное судно Ан-148 потеряло связь с землей практически сразу, как вылетел из аэропорта Домодедово в Подмосковье. Отмечается, что через несколько минут после взлета самолет уже потерпел крушение.