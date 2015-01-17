В Турции 73 человека госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Турецкие врачи, подозревая сибирскую язву, госпитализировали в медицинские учреждения 73 человека. Так 11 февраля пишет местная газета Hurriyet.

Опасную ситуацию зафиксировали в приморском регионе Трабзон. Известно, что около неделю назад сибирская язва была диагностирована у коровы, находящейся в частном владении. Хозяева животного проигнорировали заключение ветеринаров, закололи его на мясо и угостил соседей.

Теперь у всех пациентов наблюдаются характерные симптомы: тошнота, изжога и общая слабость на фоне недавнего употребления мясных блюд. Медики провели анализы и успели подтвердить заболевание у трех больных. Ранее от него уже погибла Фатма Чакыр 39 лет.

Провинциальное правительство утверждает, что взяло расследование происшествия под свой контроль. В пресс-службе отметили, что пока не организовали карантинные меры в селении, где, предположительно, употребляли зараженную говядину.