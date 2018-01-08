В Ростове мошенник заплатил 90 тыс. руб за ювелирные украшения скриншотами

В Ростове злоумышленник через Интернет приобрел ювелирные украшения на сумму около 90 тысяч рублей. Курьезность ситуации заключается в том, что за покупку мошенник расплатился поддельными скриншотами о переводе денег.

В полицию Ростова обратились двое жителей Октябрьского района, которые сообщили о том, что стали жертвами мошенника. Молодой человек нашел в Интернете их объявления о продаже ювелирных украшений и попросил расплатиться не наличными средствами, а перевести деньги на карту. Продавцы согласились с такими условиями и стали ожидать, когда им придут деньги, чтобы отправить заказ.

Так, злоумышленник прислал обоим продавцам скриншоты с тем, что оговоренная сумма уже переведена на карты и попросил прислать товар. После получения товара он перестал выходить на связь. Как оказалось, скриншоты, которые парень прислал продавцам, являлись поддельными и, соответственно, никаких денег они не получили.

Полиции уже удалось задержать злоумышленника, им оказался 25-летний житель Ростова. Общая сумма награбленного составила около 90 тысяч рублей, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.