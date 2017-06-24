В Томске в клубе девушка занялась оральным сексом ради бесплатного коктейля

В одном из ночных клубов Томска девушка занялась оральным сексом на сцене ради бесплатного коктейля. Очевидцы засняли произошедшее на видео и слили в Сеть.

Как известно, во многих ночных клубах проводят различные конкурсы, ради которых посетителям приходится совершать неприличные вещи. Так, девушкам иногда приходится раздеваться, целовать мужчин в интимные места или вовсе соглашаться на интимную близость.

В одном из клубов Томска проводили конкурс, главными призами которого стали клубные кадры и бесплатные коктейли. На кадрах опубликованного в Сети ролика видно, как девушка стоит на сцене с раздетым до трусов мужчиной. В какой-то момент она начинает целовать его в области паха, а затем срывает трусы и занимается оральным сексом.

После публикации данного видео, директор клуба "РайON" заявил, что в его клубе конкурсы на занятия оральным сексом не проводились. Он утверждает, что участницы просто целовали мужчину в "какие-то" места, а организаторы после подсчитывали следы от помады. Директор клуба также подчеркнул, что мужчина стоял по пояс раздетый.

Пользователи соцсетей выразили недовольство подобными конкурсами и призвали правоохранительные органы отправится с проверкой в этот клуб.