Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин принес свои соболезнования родным погибших во время падения самолета Ан-148 в Подмосковье. Также он распорядился о создании специальной комиссии по расследованию крушения лайнера, сообщили в пресс-службе.

Как стало известно, пассажирский лайнер Ан-148 рухнул практически сразу после своего вылета из Домодедово. По некоторым данным, на борту самолета находился 71 человек, предположительно, все, кто летел данным рейсом, погибли. Среди обломков Ан-148 эксперты начали находить фрагменты тел погибших, список людей, которые летели из Москвы в Орск, пока не составлен, поэтому определить, кому именно принадлежат останки довольно сложно.

Стоит отметить, что Минтранс рассматривает несколько версий, которые повлекли за собой трагедию. Отмечается, что причиной крушения самолета могло стать что угодно, включая человеческий фактор и погодные условия.